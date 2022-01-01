Директория на компаниите
Codecademy Заплати

Диапазонът на заплатите на Codecademy варира от $32,609 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер in India в долния край до $189,647 за Маркетинг in United States в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Codecademy. Последна актуализация: 8/9/2025

$160K

Бизнес операции
$124K
Експерт по данни
$146K
Маркетинг
$190K

Продуктов дизайнер
$161K
Продуктов мениджър
$119K
Рекрутер
$168K
Софтуерен инженер
$32.6K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $187K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Codecademy, е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $189,647. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Codecademy, е $153,263.

