Change
Вход
Регистрация
Всички данни
По местоположение
По компания
По длъжност
Калкулатор за заплати
Визуализации на диаграми
Проверени заплати
Стажове
Поддръжка за преговори
Сравни придобивки
Кой наема
Доклад за заплатите 2024
Компании с най-високи заплати
Интегрирай
Блог
Преса
Google
Софтуерен инженер
Продуктов мениджър
Район на Ню Йорк
Специалист по данни
Преглед на отделни точки с данни
Levels FYI Logo
Заплати
📂 Всички данни
🌎 По местоположение
🏢 По компания
🖋 По длъжност
🏭️ По индустрия
📍 Топлинна карта на заплатите
📈 Визуализации на диаграми
🔥 Процентили в реално време
🎓 Стажове
❣️ Сравни придобивки
🎬 Доклад за заплатите 2024
🏆 Компании с най-високи заплати
💸 Изчисли разходите за среща
#️⃣ Калкулатор за заплати
Допринеси
Добави заплата
Добави фирмени придобивки
Добави съпоставяне на ниво
Обяви за работа
Услуги
Услуги за кандидати
💵 Коучинг за преговори
📄 Преглед на автобиография
🎁 Подарете преглед на автобиография
За работодатели
Интерактивни оферти
Процентили в реално време 🔥
Сравнителен анализ на възнагражденията
За академични изследвания
Набор от данни за възнаграждения
Общност
← Директория на компаниите
Codat
Работите ли тук?
Заявете вашата компания
Преглед
Заплати
Придобивки
Обяви за работа
Ново
Чат
Codat Придобивки
Добави придобивки
Сравни
Застраховки, здраве и благополучие
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Vision Insurance
Health Insurance
Начало
Remote Work
Финанси и пенсиониране
401k
Други
Pet Friendly Workplace
Преглед на данни като таблица
Codat Бонуси и придобивки
Придобивка
Описание
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Представени обяви за работа
Не са намерени представени обяви за работа за Codat
Свързани компании
Starling Bank
FNZ
InvestCloud
CoreLogic
SwissBorg
Вижте всички компании ➜
Други ресурси
Годишен доклад за заплащане
Изчислете общо възнаграждение