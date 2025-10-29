Директория на компаниите
CNOVA
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

CNOVA Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in France в CNOVA възлиза на €38.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CNOVA. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Общо годишно
€38.3K
Ниво
L2
Основна
€38.3K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в CNOVA?
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CNOVA in France е с годишно общо възнаграждение от €61,072. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CNOVA за позицията Софтуерен инженер in France е €38,301.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CNOVA

Свързани компании

  • Roblox
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси