CNA Insurance
CNA Insurance Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в CNA Insurance възлиза на $109K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CNA Insurance. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
CNA Insurance
Software Engineer
Chicago, IL
Общо годишно
$109K
Ниво
hidden
Основна
$105K
Stock (/yr)
$3.8K
Бонус
$0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
0-1 Години
Какви са кариерните нива в CNA Insurance?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CNA Insurance in United States е с годишно общо възнаграждение от $193,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CNA Insurance за позицията Софтуерен инженер in United States е $111,000.

Други ресурси