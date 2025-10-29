Директория на компаниите
CNA Insurance
  • Заплати
  • Актюер

  • Всички заплати в Актюер

CNA Insurance Актюер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Актюер in United States в CNA Insurance възлиза на $155K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CNA Insurance. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Общо годишно
$155K
Ниво
Actuarial Consultant
Основна
$141K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$14.1K
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в CNA Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Актюер в CNA Insurance in United States е с годишно общо възнаграждение от $228,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CNA Insurance за позицията Актюер in United States е $151,700.

Други ресурси