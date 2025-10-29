Директория на компаниите
CMR Surgical
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

CMR Surgical Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United Kingdom в CMR Surgical възлиза на £50.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CMR Surgical. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Общо годишно
£50.3K
Ниво
-
Основна
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
3 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в CMR Surgical?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CMR Surgical in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £86,440. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CMR Surgical за позицията Софтуерен инженер in United Kingdom е £46,414.

