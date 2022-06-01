Директория на компаниите
CMiC Construction Software
CMiC Construction Software Заплати

Заплатата в CMiC Construction Software варира от $59,022 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $89,276 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на CMiC Construction Software. Последно актуализирано: 10/18/2025

Софтуерен инженер
Median $59K
Клиентско обслужване
$78.1K
Продуктов мениджър
$89.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в CMiC Construction Software е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $89,276. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CMiC Construction Software е $78,097.

