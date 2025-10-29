Директория на компаниите
CME Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Lebanon в CME възлиза на LBP 10.3B на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CME. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Общо годишно
LBP 10.3B
Ниво
L3
Основна
LBP 8.96B
Stock (/yr)
LBP 0
Бонус
LBP 1.34B
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в CME?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CME in Lebanon е с годишно общо възнаграждение от LBP 2,687,916,150. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CME за позицията Софтуерен инженер in Lebanon е LBP 2,687,916,150.

