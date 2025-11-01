Директория на компаниите
Clickhouse
Clickhouse Софтуерен инженер Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clickhouse. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение

€131K - €152K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€121K€131K€152K€169K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Clickhouse, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Clickhouse in Germany е с годишно общо възнаграждение от €169,367. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clickhouse за позицията Софтуерен инженер in Germany е €120,977.

Други ресурси