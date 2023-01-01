Директория на компаниите
Clickhouse Заплати

Медианната заплата на Clickhouse е $234,375 за Софтуерен инженер . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Clickhouse. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $234K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Clickhouse, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Clickhouse е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $234,375. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clickhouse е $234,375.

