    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Boise Area

Clearwater Analytics Софтуерен инженер Заплати в Boise Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Boise Area в Clearwater Analytics възлиза на $125K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clearwater Analytics. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
Общо годишно
$125K
Ниво
L2
Основна
$115K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Clearwater Analytics?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Clearwater Analytics in Boise Area sits at a yearly total compensation of $170,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearwater Analytics for the Софтуерен инженер role in Boise Area is $120,000.

