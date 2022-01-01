Директория на компаниите
ClearTax
ClearTax Заплати

Диапазонът на заплатите на ClearTax варира от $11,907 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $103,809 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на ClearTax. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Бекенд софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $16.8K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $104K

Бизнес анализатор
$11.9K
Бизнес развитие
$19.8K
Продуктов дизайнер
$30.7K
Ръководител на програма
$13K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В ClearTax, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at ClearTax is Ръководител софтуерно инженерство with a yearly total compensation of $103,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ClearTax is $27,941.

