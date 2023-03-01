Директория на компаниите
CLEAResult
CLEAResult Заплати

Диапазонът на заплатите на CLEAResult варира от $75,117 в общо възнаграждение годишно за Машинен инженер в долния край до $169,150 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CLEAResult. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Консултант по управление
$149K
Машинен инженер
$75.1K
Ръководител на програма
$81.6K

Софтуерен инженер
$156K
Архитект на решения
$169K
Технически ръководител на програма
$153K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в CLEAResult, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $169,150. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в CLEAResult, е $150,960.

