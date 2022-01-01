Директория на компаниите
Clearco
Clearco Заплати

Диапазонът на заплатите на Clearco варира от $77,472 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $188,187 за Маркетинг в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Clearco. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $133K
Експерт по данни
$104K
Маркетинг
$188K

Продуктов мениджър
$146K
Рекрутер
$95K
Продажби
$77.5K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $176K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Clearco is Маркетинг at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearco is $132,641.

