  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • New York City Area

CLEAR Софтуерен инженер Заплати в New York City Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in New York City Area в CLEAR варира от $217K на year за Software Engineer II до $353K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $223K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CLEAR. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

20%

ГОД 1

30%

ГОД 2

50%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В CLEAR, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 30% се придобива в 2nd-ГОД (30.00% годишно)

  • 50% се придобива в 3rd-ГОД (50.00% годишно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at CLEAR in New York City Area sits at a yearly total compensation of $352,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR for the Софтуерен инженер role in New York City Area is $215,000.

