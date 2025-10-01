Възнаграждението за Софтуерен инженер in New York City Area в CLEAR варира от $217K на year за Software Engineer II до $353K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $223K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CLEAR. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
20%
ГОД 1
30%
ГОД 2
50%
ГОД 3
В CLEAR, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
30% се придобива в 2nd-ГОД (30.00% годишно)
50% се придобива в 3rd-ГОД (50.00% годишно)
