CLEAR Софтуерен инженер Заплати в New York City Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in New York City Area в CLEAR варира от $217K на year за Software Engineer II до $353K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $223K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CLEAR. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

$160K Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( USD ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

График на придобиване Основен 20 % ГОД 1 30 % ГОД 2 50 % ГОД 3 Тип акции RSU В CLEAR, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 20 % се придобива в 1st - ГОД ( 20.00 % годишно )

30 % се придобива в 2nd - ГОД ( 30.00 % годишно )

50 % се придобива в 3rd - ГОД ( 50.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в CLEAR ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности Подай нова длъжност