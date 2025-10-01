Директория на компаниите
CLEAR
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • India

CLEAR Софтуерен инженер Заплати в India

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в CLEAR възлиза на ₹1.84M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CLEAR. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.84M
Ниво
Software Engineer I
Основна
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
0 Години
Години опит
0 Години
Какви са кариерните нива в CLEAR?

₹13.95M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,616 хил.+ (понякога ₹2,6160 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

20%

ГОД 1

30%

ГОД 2

50%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В CLEAR, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 30% се придобива в 2nd-ГОД (30.00% годишно)

  • 50% се придобива в 3rd-ГОД (50.00% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at CLEAR in India sits at a yearly total compensation of ₹7,927,480. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR for the Софтуерен инженер role in India is ₹1,836,238.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CLEAR

Свързани компании

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси