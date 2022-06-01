Директория на компаниите
CLEAR
Работите ли тук? Заявете вашата компания

CLEAR Заплати

Диапазонът на заплатите на CLEAR варира от $6,651 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $418,000 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CLEAR. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Бекенд софтуерен инженер

Ръководител софтуерно инженерство
Median $418K
Продуктов дизайнер
Median $188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Продуктов мениджър
Median $250K
Технически ръководител на програма
Median $200K
Ръководител бизнес операции
$72.4K
Обслужване на клиенти
$42K
Експерт по данни
$201K
Маркетинг
$121K
Рекрутер
$191K
Продажби
$6.7K
Анализатор по киберсигурност
$113K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

20%

Г. 1

30%

Г. 2

50%

Г. 3

Тип акция
RSU

В CLEAR, RSUs подлежат на 3-годишен график за придобиване на право:

  • 20% се придобива в 1st-Г. (20.00% годишно)

  • 30% се придобива в 2nd-Г. (30.00% годишно)

  • 50% се придобива в 3rd-Г. (50.00% годишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в CLEAR, е Ръководител софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $418,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в CLEAR, е $191,453.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за CLEAR

Свързани компании

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси