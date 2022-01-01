Директория на компаниите
Clear Street
Clear Street Заплати

Диапазонът на заплатите на Clear Street варира от $112,435 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $323,339 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Clear Street. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Бекенд софтуерен инженер

Финансов анализатор
$284K
Информационен технолог (ИТ)
$112K

График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Clear Street, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Clear Street, е Софтуерен инженер at the L5 level с годишно общо възнаграждение от $323,339. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Clear Street, е $231,000.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Clear Street

