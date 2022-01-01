Clear Street Заплати

Диапазонът на заплатите на Clear Street варира от $112,435 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $323,339 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Clear Street. Последна актуализация: 8/20/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.
25%
Г. 1
25%
Г. 2
25%
Г. 3
25%
Г. 4
В Clear Street, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:
25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)
Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.