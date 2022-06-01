Директория на компаниите
Clear Capital
Clear Capital Заплати

Диапазонът на заплатите на Clear Capital варира от $44,880 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $150,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Clear Capital. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $150K
Бизнес анализатор
$64.3K
Обслужване на клиенти
$44.9K

Продуктов мениджър
$141K
Технически ръководител на програма
$137K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Clear Capital, е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $150,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Clear Capital, е $136,554.

