CleanChoice Energy Заплати

Диапазонът на заплатите на CleanChoice Energy варира от $6,553 в общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $185,925 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CleanChoice Energy. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Счетоводител
$6.6K
Експерт по данни
$186K
Маркетингови операции
$112K

Софтуерен инженер
$166K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CleanChoice Energy je Експерт по данни at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $185,925. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CleanChoice Energy je $138,809.

