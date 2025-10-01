Директория на компаниите
Clark Associates
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Clark Associates Софтуерен инженер Заплати в Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area в Clark Associates възлиза на $85K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clark Associates. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
Общо годишно
$85K
Ниво
Mid
Основна
$85K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
4 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Clark Associates?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area е с годишно общо възнаграждение от $138,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clark Associates за позицията Софтуерен инженер in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area е $80,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Clark Associates

Свързани компании

  • Uber
  • Tesla
  • Flipkart
  • Databricks
  • DoorDash
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси