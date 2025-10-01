Директория на компаниите
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Софтуерен инженер Заплати в Greater Delhi Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Delhi Area в Clarivate Analytics възлиза на ₹915K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clarivate Analytics. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Общо годишно
₹915K
Ниво
L1
Основна
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Clarivate Analytics?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Clarivate Analytics in Greater Delhi Area е с годишно общо възнаграждение от ₹1,644,655. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clarivate Analytics за позицията Софтуерен инженер in Greater Delhi Area е ₹914,804.

