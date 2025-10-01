Директория на компаниите
Clarivate Analytics
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Специалист по данни Заплати в Greater Barcelona Area

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Greater Barcelona Area в Clarivate Analytics възлиза на €71.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clarivate Analytics. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Общо годишно
€71.2K
Ниво
Senior
Основна
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€7.3K
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Clarivate Analytics?

€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area е с годишно общо възнаграждение от €77,329. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clarivate Analytics за позицията Специалист по данни in Greater Barcelona Area е €72,610.

