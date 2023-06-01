Директория на компаниите
Clarity Software Solutions
Работите тук? Заявете вашата компания

Clarity Software Solutions Заплати

Заплатата в Clarity Software Solutions варира от $63,700 общо възнаграждение годишно за Програмен мениджър в долния край до $140,700 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Clarity Software Solutions. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Програмен мениджър
$63.7K
Софтуерен инженер
$141K
Архитект на решения
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Clarity Software Solutions е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $140,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clarity Software Solutions е $137,200.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Clarity Software Solutions

Свързани компании

  • Microsoft
  • Amazon
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси