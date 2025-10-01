Директория на компаниите
Clario
Clario Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Clario възлиза на ₹1.72M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clario. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Clario
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.72M
Ниво
hidden
Основна
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹45.8K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Clario?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Clario in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹3,255,806. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clario за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹1,678,589.

