  Заплати
  Софтуерен инженер

  Всички заплати в Софтуерен инженер

  San Francisco Bay Area

Clari Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Clari варира от $135K на year за L1 до $364K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clari. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Software Engineer 1(Начално ниво)
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
Software Engineer 2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
Senior Software Engineer
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
Staff Software Engineer
$224K
$211K
$12.6K
$0
$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Clari, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Clari in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $363,757. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clari за позицията Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area е $190,000.

Други ресурси