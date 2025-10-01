Clari Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Clari варира от $135K на year за L1 до $364K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clari. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус L1 Software Engineer 1 ( Начално ниво ) $135K $127K $6.3K $1.7K L2 Software Engineer 2 $167K $165K $1.5K $0 L3 Senior Software Engineer $211K $198K $13.3K $0 L4 Staff Software Engineer $224K $211K $12.6K $0 Виж 2 още нива

$160K Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( USD ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

График на придобиване Основен Алтернативен 1 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции Options В Clari, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 25.00 % годишно ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции Options В Clari, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Clari ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности Подай нова длъжност