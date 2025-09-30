Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Clari варира от ₹2.31M на year за L1 до ₹7.55M на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.38M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clari. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹513K
₹0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Clari, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
