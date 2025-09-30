Директория на компаниите
Clari
Clari Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Clari варира от ₹2.31M на year за L1 до ₹7.55M на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹4.38M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Clari. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Software Engineer 1(Начално ниво)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹513K
₹0
₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Clari, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Clari in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹7,554,402. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clari за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹4,211,774.

Други ресурси