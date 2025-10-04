Директория на компаниите
Clari
Работите тук? Заявете вашата компания

Софтуерен инженер Ниво

L1

Нива в Clari

Сравни нива
  1. L1Software Engineer 1
  2. L2Software Engineer 2
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Покажи 3 Повече нива
Средно Годишно Обща компенсация
₹26,449
Основна заплата
₹2,147,404
Акционерен пакет ()
₹104,826
Бонус
₹52,456

₹13.94M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,614 хил.+ (понякога ₹2,6140 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Най-нови заявки за заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Clari

Свързани компании

  • WorkFusion
  • Teamworks
  • Wistia
  • CallRail
  • Mozilla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси