CKM Analytix
    CKM Analytix is a top operations intelligence provider that uses AI and data science to solve business problems. They stand out by being technology agnostic and focusing on their clients' needs.

    ckmanalytix.com
    Уебсайт
    2011
    Година на основаване
    126
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозирани приходи
    Централа

