CityBase Архитект на решения Заплати в Greater Chicago Area

Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in Greater Chicago Area в CityBase възлиза на $106K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CityBase. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Общо годишно
$106K
Ниво
L1
Основна
$106K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в CityBase?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в CityBase in Greater Chicago Area е с годишно общо възнаграждение от $107,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CityBase за позицията Архитект на решения in Greater Chicago Area е $106,000.

