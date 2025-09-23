Директория на компаниите
CityBase Архитект на решения Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in United States в CityBase възлиза на $106K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CityBase. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Общо годишно
$106K
Ниво
L1
Основна
$106K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в CityBase?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Други ресурси