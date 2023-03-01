Директория на компаниите
City of Seattle Заплати

Заплатата в City of Seattle варира от $96,361 общо възнаграждение годишно за Технически програмен мениджър в долния край до $201,000 за Електроинженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на City of Seattle. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Информационен технолог (ИТ)
Median $135K
Мениджър бизнес операции
$172K
Бизнес аналитик
$161K

Строителен инженер
$127K
Електроинженер
$201K
Програмен мениджър
$105K
Проектен мениджър
$153K
Софтуерен инженер
$152K
Технически програмен мениджър
$96.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в City of Seattle е Електроинженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в City of Seattle е $152,235.

