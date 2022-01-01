Директория на компаниите
Citrix
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Citrix, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company that provides server, application and desktop virtualization, networking, software as a service, and cloud computing technologies.

    citrix.com
    Уебсайт
    1989
    Година на основаване
    11,000
    Брой служители
    $1B-$10B
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Citrix

    Свързани компании

    • F5 Networks
    • Fortinet
    • Zscaler
    • A10 Networks
    • Harmonic
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси