CitiusTech Софтуерен инженер Заплати в Mumbai Metropolitan Region

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mumbai Metropolitan Region в CitiusTech възлiza на ₹614K на year за Software Engineer I. Медианният year пакет за възнаграждение in Mumbai Metropolitan Region възлiza на ₹727K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CitiusTech. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в CitiusTech?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CitiusTech in Mumbai Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от ₹2,843,579. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CitiusTech за позицията Софтуерен инженер in Mumbai Metropolitan Region е ₹1,144,459.

Други ресурси