Директория на компаниите
Citadel
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Trader

  • Всички заплати в Trader

Citadel Trader Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Trader in United States в Citadel възлиза на $375K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
Citadel
Trader
Chicago, IL
Общо годишно
$375K
Ниво
-
Основна
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$225K
Години в компанията
0 Години
Години опит
0 Години
Какви са кариерните нива в Citadel?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Trader оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за jobFamilies.Trader в Citadel in United States е с годишно общо възнаграждение от $600,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Citadel за позицията jobFamilies.Trader in United States е $375,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Citadel

Свързани компании

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси