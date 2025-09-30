Възнаграждението за Софтуерен инженер in New York City Area в Citadel варира от $408K на year за L1 до $643K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $570K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
