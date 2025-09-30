Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater London Area в Citadel варира от £197K на year за L1 до £300K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater London Area възлiza на £286K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
