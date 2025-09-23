Директория на компаниите
Citadel
Citadel Продуктов мениджър Заплати

Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Citadel възлiza на $325K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $350K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$325K
$220K
$0
$105K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Citadel?

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at Citadel in United States sits at a yearly total compensation of $750,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Продуктов мениджър role in United States is $340,000.

Други ресурси