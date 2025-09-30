Директория на компаниите
Citadel
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Човешки ресурси

  • Всички заплати в Човешки ресурси

  • New York City Area

Citadel Човешки ресурси Заплати в New York City Area

Възнаграждението за Човешки ресурси in New York City Area в Citadel възлiza на $300K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $330K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в Citadel?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Човешки ресурси оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Човешки ресурси at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $400,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Човешки ресурси role in New York City Area is $330,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Citadel

Свързани компании

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси