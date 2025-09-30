Директория на компаниите
Citadel
  • Заплати
  • Финансов аналитик

  • Всички заплати в Финансов аналитик

  • New York City Area

Citadel Финансов аналитик Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Финансов аналитик in New York City Area в Citadel възлиза на $260K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Общо годишно
$260K
Ниво
L1
Основна
$260K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
0 Години
Какви са кариерните нива в Citadel?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов аналитик в Citadel in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $800,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Citadel за позицията Финансов аналитик in New York City Area е $250,000.

Други ресурси