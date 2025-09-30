Възнаграждението за Специалист по данни in New York City Area в Citadel варира от $301K на year за L1 до $625K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $291K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
