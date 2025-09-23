Директория на компаниите
Citadel
Citadel Бизнес аналитик Заплати

Възнаграждението за Бизнес аналитик in United States в Citadel варира от $155K на year за L2 до $350K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $325K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Citadel?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в Citadel in United States е с годишно общо възнаграждение от $475,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Citadel за позицията Бизнес аналитик in United States е $250,000.

