  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • Всички заплати в Хардуерен инженер

  • Greater Boston Area

Cisco Хардуерен инженер Заплати в Greater Boston Area

Възнаграждението за Хардуерен инженер in Greater Boston Area в Cisco възлiza на $298K на year за Grade 12. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Boston Area възлiza на $215K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cisco. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Cisco, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Хардуерен инженер at Cisco in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $363,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Хардуерен инженер role in Greater Boston Area is $220,000.

