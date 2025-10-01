Директория на компаниите
Cisco Мениджър анализ на данни Заплати в San Francisco Bay Area

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cisco. Последна актуализация: 10/1/2025

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Cisco, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър анализ на данни в Cisco in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $931,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cisco за позицията Мениджър анализ на данни in San Francisco Bay Area е $450,000.

Други ресурси