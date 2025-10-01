Директория на компаниите
Cisco Бизнес аналитик Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Бизнес аналитик in San Francisco Bay Area в Cisco варира от $86.2K на year за Grade 4 до $171K на year за Grade 10. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $114K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cisco. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Cisco, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в Cisco in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $185,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cisco за позицията Бизнес аналитик in San Francisco Bay Area е $107,000.

