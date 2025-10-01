Възнаграждението за Бизнес аналитик in Raleigh-Durham Area в Cisco варира от $77K на year за Grade 4 до $140K на year за Grade 10. Медианният year пакет за възнаграждение in Raleigh-Durham Area възлiza на $88.2K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cisco. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cisco, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)