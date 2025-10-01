Директория на компаниите
  • Заплати
  • Бизнес операции

  • Всички заплати в Бизнес операции

  • India

Cisco Бизнес операции Заплати в India

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cisco. Последна актуализация: 10/1/2025

₹13.94M

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Cisco, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

El paquete salarial más alto reportado para un Бизнес операции en Cisco in India tiene una compensación total anual de ₹2,615,914. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cisco para el puesto de Бизнес операции in India es ₹1,618,003.

