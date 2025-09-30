Директория на компаниите
Cirrus Logic
Cirrus Logic Софтуерен инженер Заплати в Greater Austin Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Austin Area в Cirrus Logic възлиза на $140K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cirrus Logic. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Cirrus Logic
Software Engineer
Austin, TX
Общо годишно
$140K
Ниво
L2
Основна
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Cirrus Logic?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Cirrus Logic in Greater Austin Area е с годишно общо възнаграждение от $205,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cirrus Logic за позицията Софтуерен инженер in Greater Austin Area е $146,000.

Свързани компании

Други ресурси