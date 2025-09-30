Директория на компаниите
Cirrus Logic
  • United Kingdom

Cirrus Logic Хардуерен инженер Заплати в United Kingdom

Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in United Kingdom в Cirrus Logic възлиза на £73.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cirrus Logic. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Общо годишно
£73.8K
Ниво
Senior Engineer
Основна
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Бонус
£5.1K
Години в компанията
4 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Cirrus Logic?

£121K

Включени длъжности

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Хардуерен инженер at Cirrus Logic in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Хардуерен инженер role in United Kingdom is £68,905.

